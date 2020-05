O Ministro das Finanças retirou do Programa de Estabilidade as previsões economicas para 2020 e para os anos seguintes.

O documento, que foi discutido esta quarta feira no Parlamento, inclui as contas dos gastos do Estado com o combate à Covid-19. Mas não diz, por exemplo, quanto vai cair o PIB, quanto vai aumentar o desemprego e qual vai ser o défice do Estado.

Os partidos não perdoaram, esta omissão, mas o Governo diz que ainda é cedo para a presentar esses dados.