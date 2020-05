Joaquim Sarmento vê com "muitas reservas" uma eventual ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal.



Em declarações ao Eco, o presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD diz que é muito difícl de conceber uma passagem direta do Governo para o cargo de governador do Banco de Portugal.

Joaquim Sarmento admite no entanto que, se Centeno não fosse ministro das Finanças, teria todas as condições para assumir o cargo e diz ainda não ficaria chocado se isso acontesse "daqui a 5 ou 10 anos".