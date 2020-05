Lucros do Millenium BCP caem quase 80% devido à crise causada pelo novo coronavírus

Os lucros do Millenium BCP cairam para 35 milhões de euros no primeiro trimestre do ano por causa da crise pandémica.

Apesar do crescimento do negócio e do número de clientes, o BCP admite estar a sentir os efeitos do novo coronavírus. É uma quebra de quase 80% face ao mesmo período do ano passado.

Antecipando problemas ainda maiores no futuro, o banco preparou já provisões de 78 milhões de euros, o que explica parte da queda dos lucros.

Miguel Maya, presidente executivo do BCP, afirma que a prioridade é ajudar os portugueses e que o banco já aprovou 2,2 mil milhões de euros das linhas de crédito com garantias do Estado.