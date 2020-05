Salários da equipa de gestão do Novo Banco cresceram 75% após controlo pela Lone Star

Apesar dos prejuízos apresentados nos últimos anos pelo Novo Banco - quase 4 mil milhões de euros em três anos - os salários pagos à equipa de gestão cresceram 75% após o controlo pela Lone Star, ou seja, quase um milhão de euros.

Em 2017, a remuneração anual dos seis gestores executivos do Novo Banco foi de 1 milhão e 336 mil euros. Só para António Ramalho estavam reservados quase 330 mil euros quando, em 2016, um ano antes do Fundo de Resolução ter concretizado o negócio com a Lone Star, o salário anual deste gestor era de cerca de metade.

No ano passado, com mais três gestores, a equipa executiva recebeu mais de 2 milhões e 300 mil euros. Para o presidente executivo foram 400 mil euros e falta ainda acrescentar 320 mil euros, pagos pela contratação de Mark Bourke, um dos novos gestores do banco.