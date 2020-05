Financiamentos às empresas estão atrasados

Os atrasos nas análises das linhas de crédito são as principais reclamações dos empresários que procuram ajuda para a crise provocada pelo novo coronavírus.

No programa Negócios da Semana, António Saraiva, presidente da CIP, e João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal afirmaram que algumas instituições concluíram menos de dez por cento das análises.

Com as consequências da pandemia, os convidados defendem que a possibilidade do lay-off seja alargada até, pelo menos, o mês de setembro.