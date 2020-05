Fisco processa reembolsos de IRS no valor de 760 milhões de euros

O fisco devolveu até agora cerca de 760 milhões de euros em reembolsos de IRS.

Por causa da pandemia, este ano o pagamento começou a ser feito mais tarde mas as Finanças contam que no final do mês, mais de um milhão de contribuintes já tenha sido reembolsado.