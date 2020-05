Com o aconselhamento das formas de pagamento digitais, os levantamentos em dinheiro cairam para mais de metade, menos 51,9% em termos homólogos.

As compras feitas com cartão também diminuiram em relação ao mesmo período do ano passado, caíram 42,5%.

Já os pagamentos com cheques, cada vez menos frequentes, desceram para o valor mais baixo dos últimos 20 anos.