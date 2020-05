PEV diz que Governo mostrou abertura para suspender pagamento por conta do IRC

À saída da reunião com o primeiro-ministro, José Luís Ferreira disse que o Governo mostrou abertura para suspender o pagamento especial por conta do IRC este ano.

O deputado dos Verdes falava aos jornalistas após ter estado reunido com o primeiro-ministro, em São Bento, sobre as futuras propostas do Governo de programa de estabilização económico e social e de Orçamento Suplementar.