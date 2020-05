Programa de estabilização da economia assenta em quatro pilares

O primeiro-ministro, António Costa, iniciou uma ronda de reuniões com os partidos para apresenta a proposta do programa de estabilização da economia portuguesa.

As propostas, que estão a ser apresentadas aos partidos e assentam em quatro pilares: apoio às empresas, ao emprego, investimento no Serviço Nacional de Saúde e na educação.

Esta segunda-feira já recebeu o PCP e, neste momento, está reunido com os Verdes. À tarde é a vez do Bloco de Esquerda e do PAN.

O programa de estabilização vai ser apresentado e discutido na Assembleia da República em meados de Junho.