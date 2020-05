“Não conhecemos ainda integralmente a dimensão desta crise”

Vieira da Silva analisou esta quarta-feira na SIC Notícias a recuperação da economia europeia face à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O ex-ministro do Trabalho aproveitou ainda para elogiar o “esforço notável” do Governo.

O antigo ministro considera a proposta da Comissão Europeia “profundamente inovadora” pelo montante em causa, que diz ser significativo, e pela grande componente de subvenções, que não é paga como se fosse um empréstimo, explica.