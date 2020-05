TAP admite recuar no plano de voos para os próximos meses

A TAP que discutir com os agentes económicos a revisão do plano de retoma de rotas e garante que vai colaborar de imediato com todos os agentes económicos para o fazer.

O comunicado da empresa surge depois do primeiro-ministro se ter juntado ao coro de críticas ao plano da TAP, que previa apenas três ligações ao Porto.