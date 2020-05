Com o novo Fundo de Recuperação desaparece a proposta do chamado orçamento da Zona Euro. Este mecanismo conta com um montante 30 vezes superior ao que estava inicialmente ser pensado para o instrumento orçamental.

A comissária Elisa Ferreira diz que a prioridade é o relançamento da economia.

Portugal poderá ir buscar quase 13 mil milhões de euros a fundo perdido e quase 11 mil milhões em empréstimos.