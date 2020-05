Crédito malparado de particulares e empresas desce em abril

O crédito malparado nos empréstimos aos particulares para compra de habitação e às empresas desceu em abril, face ao mesmo mês do ano passado, segundo os dados esta sexta-feira divulgados pelo Banco de Portugal.

Em abril, segundo as estatísticas do banco central, o 'stock' de empréstimos aos particulares era de 118,7 mil milhões de euros, menos 0,14% do que em março e mais 3,10% do que em abril de 2019.

Nos particulares, destacam-se os empréstimos à habitação, cujo valor ascendia a 93,12 mil milhões de euros em abril, menos 0,38% do que em período homólogo.

No crédito ao consumo, o valor concedido em abril era de 19 mil milhões de euros, neste caso num crescimento significativo, de 22% face a abril de 2019.

Os empréstimos a outros fins totalizavam 6,5 mil milhões de euros em abril, menos 3,5% face ao mesmo mês de 2019.

Quanto ao crédito malparado, este representava nos particulares 2,05% do crédito total concedido, abaixo dos 2,06% de março e dos 2,69% de abril de 2019.

No crédito à habitação o malparado era ainda menor, de 0,74%, abaixo dos 0,77% do mês anterior e dos 1,4% do mesmo mês do ano passado.

Já no crédito ao consumo e outros fins, o malparado representava 6,8% em abril, neste caso acima dos 6,7% de março, mas abaixo dos 7,9% de abril de 2019.

Analisando pelo número total de devedores (e não pelos montantes do crédito), segundo o Banco de Portugal, 10% dos particulares tinham em abril empréstimos vencidos, acima dos primeiros três meses deste ano (9% em janeiro, 9,2% em fevereiro e 9,6% em março).

Nas empresas, o 'stock' dos empréstimos concedidos pelos bancos era de 67,74 mil milhões de euros no final de abril, mais 0,42% do que em março e menos 1,8% do que no mesmo mês de 2019.

O crédito malparado nas empresas representava, em abril, 4,42% do crédito total. Um valor que fica abaixo tanto de março (4,45%) como de abril de 2019 (7,65%).

Crise económica provocada pela pandemia

Devido à crise económica provocada pela pandemia de covid-19, está em vigor desde abril a lei do Governo que permite a suspensão dos pagamentos das prestações de créditos à habitação de particulares e créditos de empresas (capital e/ou juros) por seis meses, até setembro.

Também os principais bancos que operam em Portugal acordaram moratórias para crédito ao consumo (não abrangido pela lei do Governo) e crédito à habitação, sendo que podem aceder à moratória clientes com quebras de 20% nos seus rendimentos (que a lei do Governo não abrange).

A Autoridade Bancária Europeia permite atualmente que a concessão de moratórias nos créditos não tenha implicações automáticas na classificação automática desses créditos como estando em incumprimento no balanço dos bancos.

Moratórias poderão ser estendidas até ao final do ano

De momento, está a ser estudada pelo Governo a hipótese de essas moratórias serem estendidas pelo menos até final do ano, uma prorrogação defendida pelo Banco de Portugal e pelos principais bancos face à dificuldade de famílias e empresas pagarem os as suas dívidas à banca.

Ainda entre as medidas de apoio à economia, o Governo lançou em março linhas de crédito destinadas a empresas, com garantia de Estado. Houve então informações de que os bancos estariam a usar as linhas de crédito covid para reduzir crédito malparado de clientes, tendo o presidente do BCP dito em comunicado que "práticas dessa natureza seriam absolutamente inaceitáveis".