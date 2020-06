Ministro diz que TAP deve olhar com respeito para o norte do país

Pedro Nuno Santos afirmou esta quarta-feira que a TAP tem de olhar com respeito para o Porto e para o norte do país, que são, defende o ministro, demasiado importantes para a indústria e a economia do país.

O ministro das Infraestruturas revelou que está a ser pensado o plano de retoma da atividade da companhia aérea e que a injeção de capital será substancial, apesar de não anunciar números.