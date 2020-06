Mário Centeno diz que nunca falou com António Costa Silva

Mário Centeno diz que nunca falou com António Costa Silva, que está a trabalhar no plano de recuperação económica com o Governo.

Em entrevista à Antena 1, o ministro das Finanças garante que não vai haver aumento de impostos, nem corte nas pensões até ao final do ano, e diz que o PIB no final de março chegou a cair 25%.