Ainda não recebeu o reembolso do IRS? O Governo deixa uma garantia

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais garantiu na sexta-feira no Expresso da Meia-Noite, na SIC Notícias, que não há problemas com o reembolso do IRS.

António Mendonça Mendes revela que quase 1,5 milhões de pessoas já receberam o reembolso e que em junho há a expectativa de que o grosso dos reembolsos seja pago.