Centeno "vai sair de fininho deixando um buraco enorme nas contas do Estado"

José Gomes Ferreira e Bernardo Ferrão analisaram esta terça-feira no Jornal da Noite da SIC a saída de Mário Centeno do Governo e as medidas do Orçamento do Estado Suplementar.

"O Estado ficará com 20 mil milhões de euros de dívida" começou por dizer José Gomes Ferreira, que olha para este valor como um buraco financeiro enorme. Em relação à saída de Centeno, considera que abandonou o Governo com a tarefa mais difícil nas mãos e que a história irá registar esta "saída de fininho".

Bernardo Ferrão também considera que Centeno abandona o barco porque não quer "manchar o currículo" com este processo "menos simpático", mas destaca a escolha de um membro da equipa do ministro das Finanças para dar continuidade ao trabalho. Em relação ao futuro de Mário Centeno, arrisca-se a apostar que, apesar de ter sido aprovado um período de nojo para alguém do Governo poder chegar a governador de Banco de Portugal, o processo se vai arrastar.