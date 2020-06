Lisboa desceu 11 lugares no ranking do custo de vida nas grandes cidades

Um estudo que avalia o custo de vida nas grandes cidades concluiu que, em comparação com outras capitais do mundo, é mais barato viver em Lisboa. A capital desceu 11 lugares no ranking em relação ao ano passado, e ocupa agora a posição 106 em 209.

Hong Kong continua a ser a cidade mais cara do mundo, já Tunes, a capital da Tunísia, é a cidade mais barata. Para a análise são medidos os preços de mais de 200 itens do dia-a-dia, entre eles alojamento, transportes e comida.