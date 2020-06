GreenWood Investors compra quase 41 mil ações dos CTT

A GreenWood Investors comprou, entre segunda e quinta-feira, quase 41 mil ações dos CTT por 90 mil euros, foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Os CTT - Correios de Portugal informam que receberam no dia 11 de junho de 2020, de GreenWood Investors LLC, entidade estreitamente relacionada com Steven Duncan Wood, administrador não executivo dos CTT, uma comunicação de transações de dirigente realizadas nos dias 08, 09, 10 e 11 de junho de 2020", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, na segunda-feira, a sociedade comprou cinco mil ações por 11.300 euros, na terça-feira outras cinco mil ações por 11.175 euros, na quarta-feira 15 mil ações por 33.150 euros e na quinta-feira 15.918 ações por 34.535,42 euros.

No total, a GreenWood Investors comprou 40.918 ações por 90.160,42 euros.

A GreenWood Investors, da qual Steven Wood é 'managing member', exerce os direitos de voto em nome do GreenWood Builders Fund, a cadeia de empresas que inclui também a GreenWood Performance Investores.

Segundo a estrutura acionista dos CTT, disponível no 'site' da empresa e atualizada hoje, o GreenWood Builders Fund detém 6,14% do capital social dos Correios.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações dos CTT subiram 1,63% para 2,18 euros.