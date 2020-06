Conselho de Administração da TAP reúne esta segunda-feira com sindicatos

Em debate estará a situação da companhia que está parada desde o ínicio da pandemia.

Em cima da mesa estão várias opções para o futuro da TAP. Uma delas poderá passar pela redução de rotas, pessoal e aviões.

Os trabalhadores irão debater a situação da companhia, que está parada desde o início da pandemia de covid-19, estando a acompanhar as negociações para a injeção de 1,2 mil milhões de euros na transportadora aérea, que já foi aprovada pela Comissão Europeia.

O secretário-geral do Sitava (Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos), José Sousa, adiantou que além desta estrutura estarão presentes no encontro o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), o Sindicato dos Técnicos de Manutenção da Aeronaves (Sitema) e o Sindicato Nacional dos Engenheiros e Engenheiros Técnicos (SNEET).

TAP prepara plano de restruturação

Plano deverá passar por uma redução nas rotas, nos aviões e no pessoal.

A TAP está a preparar o plano de reestruturação que terá de pôr em prática para receber os 946 milhões de euros inscritos no Orçamento Suplementar.

O jornal Expresso refere que o plano deverá passar por uma redução nas rotas, nos aviões e no pessoal.

O semanário avança ainda que o Estado vai reforçar o poder público na companhia aérea através do Conselho de Administração, dando-lhe mais poder de decisão.

Os executivo nomeia doze dos seis elementos do Conselho, um dos quais é o próprio presidente, que tem voto de qualidade, o que, na prática, dá ao Estado a maioria.