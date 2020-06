Costa admite que nomeação de Centeno para o Banco de Portugal é uma hipótese

O primeiro-ministro considera "inadmissível", num Estado de Direito democrático, a eventual aprovação no Parlamento de uma lei "persecutória" que vise diretamente Mário Centeno.

Depois da posse da nova equipa das finanças, esta segunda-feira no Palácio de Belém, António Costa assumiu pela primeira vez que Centeno é uma hipótese para ficar à frente do Banco de Portugal e que tem todas as condições para exercer o cargo.

O Presidente da República disse que nunca viu problema na transição direta de ministros das Finanças para o cargo de governador do Banco de Portugal. Sobre a lei, aprovada na generalidade, que impede essa passagem direta, Marcelo Rebelo de Sousa disse que vai aguardar pela conclusão do processo legislativo.