João Leão diz que o rigor nas contas dos últimos anos é para manter.

"Não podemos dar passos maiores que a perna, temos de gerir as contas com rigor, para garantir estabilidade para todos."

O novo ministro das Finanças acredita que ultrapassada a crise provocada pela pandemia será possível colocar Portugal no caminho do crescimento da economia e do emprego.