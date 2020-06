Rui Rio contra nova injeção de capital no Novo Banco

No Twitter, o líder do PSD diz que justificar a necessidade de mais dinheiro com a pandemia não é válido, já que o Novo Banco não foi a única empresa a ficar em dificuldades por causa da Covid-19.

Rui Rio questionou ainda o contrato de venda do banco, deixando a ressalva de que este é desconhecido do público.

As declarações do social-democrata surgem depois de, numa entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, António Ramalho ter dito que o Novo Banco precisa de mais dinheiro no próximo ano, por causa do impacto da pandemia.

António Ramalho admitiu que a instituição vai precisar de mais capital do que o previsto para este ano

O impacto da Covid-19 no Novo Banco vai obrigar a instituição liderada por António Ramalho a pedir mais dinheiro ao Fundo de Resolução.

O Novo Banco já esgotou quase três mil milhões dos 3,9 mil milhões de euros que pode ir buscar ao Fundo de Resolução.