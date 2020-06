Banco de Portugal desmente injeção automática no Novo Banco

O Banco de Portugal desmentiu esta terça-feira que o contrato de venda do Novo Banco ao fundo Lone Star preveja uma injeção automática de capital em caso de extrema adversidade, como no caso de uma pandemia.

A instituição esclareceu que os contratos não preveem nenhum mecanismo que resulte em pagamentos ou injeções de capital adicionais para o reforço de capital no caso de agravamento de circunstâncias.

“As notícias publicadas parecem confundir o funcionamento do mecanismo de capitalização contingente com a salvaguarda designada de “Capital Backstop”, prevista na Decisão da Comissão Europeia, de outubro de 2017, que aprovou o plano de reestruturação do Novo Banco e autorizou a operação de venda à Lone Star, concluindo o processo de resolução do Banco Espírito Santo”, explicou o BdP em comunicado enviado às redações.

Uma salvaguarda que não faz parte dos contratos celebrados no quadro da venda do Novo Banco, esclarece, e que, por isso, “não se enquadra no âmbito de competências do Banco de Portugal, enquanto autoridade de resolução, nem do Fundo de Resolução”.

“Trata-se de uma hipótese de último recurso (que a própria Comissão Europeia classifica de “ultimate backstop”), ao dispor do Estado para proteger o banco num cenário extremo (que a própria Comissão Europeia classifica de improvável) e que extravasa o âmbito e o regime dos contratos de venda.”

Ministro aconselha presidente do Novo Banco a gerir bem a instituição

No dia em que se estreou no Parlamento como ministro das Finanças, para apresentar o Orçamento Parlamentar, João Leão rejeitou uma nova injeção de capital no Novo Banco até ao final do ano.

O novo ministro das Finanças pediu ao presidente da instituição bancária para se concentrar numa boa gestão do banco, reiterando que a hipótese de acrescentar mais capital para responder à pandemia está fora do contrato que o Estado assinou com a Lone Star.

Eventual injeção de capital no Novo Banco deixou Presidente da República "estupefacto"

Marcelo Rebelo de Sousa diz-se "estupefacto" com a notícia de que o Novo Banco precisa de mais dinheiro