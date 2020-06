Injeção no Novo Banco automática em cenário de extrema adversidade

O contrato de venda do Novo Banco ao fundo americano Lone Star prevê a injeção automática de capital em caso de extrema de adversidade.

De acordo com o jornal Público, o documento prevê a ajuda do Estado para manter a solidez do banco em circunstâncias de extrema adversidade, como é o caso da pandemia do novo coronavírus.

Porém, tal só acontece se o acionista privado não tiver condições de resolver o problema.

Eventual injeção de capital no Novo Banco deixou Presidente da República "estupefacto"

Marcelo Rebelo de Sousa manifestou-se "estupefacto" com a notícia de que o Novo Banco precisa de mais dinheiro, um anúncio feito no domingo pelo presidente do banco.

António Ramalho não antecipou quanto, mas admitiu que em 2021 o Novo Banco vai precisar de mais dinheiro do que o previsto.

Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, o líder da instituição revelou que a pandemia da Covid-19 veio desequilibrar as contas.

Presidente do Novo Banco diz que objetivo é limpar balanço da instituição

António Ramalho admitiu que a instituição vai precisar de mais capital do que o previsto para este ano.

O Novo Banco já esgotou quase 3 mil milhões dos 3,9 mil milhões de euros que pode ir buscar ao Fundo de Resolução.

