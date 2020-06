Jerónimo de Sousa considera um “escândalo” nova injeção no Novo Banco

Jerónimo de Sousa manifestou-se esta terça-feira contra uma nova injeção de capital no Novo Banco, criticando o contrato feito com a Lone Star. Segundo o secretário-geral do PCP, é uma "espécie de abutre que procura apanhar os restos", neste caso, do BES.

Em entrevista à TSF, o líder dos comunistas voltou a repetir que a instituição deve ser nacionalizada, uma solução defendida pelo partido nos últimos anos. O PCP critica que o Estado seja "um mero pagador e espetador" neste processo.