Leão no Parlamento com guião e foco no Orçamento Suplementar

Na audição de estreia, João Leão quis seguir o guião do Orçamento que defende no Parlamento, na véspera da votação na generalidade.

"Responsabilidade" perante o cargo e "muito gosto" por ter feito parte da equipa "de contas certas" nos últimos cinco anos são palavras que o ex-Secretário de Estado de Mário Centeno não esquece.

Como logo na primeira intervenção, o PSD fez questão de o confrontar com a saída de Centeno: "como o Presidente do PSD disse no momento da tomada de posse do atual Governo", disse Afonso Oliveira.

João Leão respondeu: "prefiro não comentar a questão da saída de Mário Centeno", "acho que devemos concentrarmo-nos na questão do Orçamento Suplementar".

João Leão tomou posse na segunda-feira como Ministro das Finanças. Nesta audição, foi acompanhado da nova equipa de secretários de Estado e recorreu a António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que transita da equipa de Mário Centeno, por várias vezes, para responder aos deputados.