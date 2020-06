Lucro do banco Montepio caiu 17% para 5,4 M€ no 1.º trimestre

O banco Montepio teve lucros de 5,4 milhões de euros no primeiro trimestre, 17% abaixo de período homólogo, num trimestre em que constituiu 15,5 milhões de euros em imparidades devido ao impacto da covid-19, divulgou esta terça-feira.

"Os resultados líquidos registados nos primeiros três meses de 2020 beneficiaram do desempenho do negócio 'core', traduzido no progresso da margem financeira e comissões, que contribuíram para compensar a evolução dos custos operacionais e das imparidades e provisões", lê-se no comunicado hoje divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O produto bancário foi de 107,8 milhões de euros entre janeiro e março, mais 11,6% do que em período homólogo, tendo a margem financeira caído 2,7% para 59,5 milhões de euros, o que o banco justifica com "os impactos desfavoráveis das taxas de juro de mercado se situarem em níveis muito baixos e das emissões de dívida subordinada efetuadas nos finais de 2018 e do primeiro trimestre de 2019".

Já as comissões líquidas subiram 6,4% para 30,1 milhões de euros, atribuindo o Montepio à "subida dos proveitos com comissões relacionadas com mercados e com serviços de pagamento, a par da redução dos custos suportados com comissões".

Os resultados em operações financeiras ascenderam a 15,9 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020, quando no mesmo período de 2019 tinham sido negativos em 1,3 milhões de euros, que se devem a ganhos com a alienação de dívida pública e privada feita entre janeiro e março.

Do lado dos gastos, os custos operacionais subiram 4% para 64,3 milhões de euros, dos quais os custos com pessoal aumentaram 4,4% para 39,4 milhões de euros.

O banco atribui a subida dos gastos ao "impacto da atualização salarial" e a investimentos "em renovação e modernização tecnológica no âmbito da transformação digital".

O banco Montepio fechou março com 3.969 trabalhadores (mais 29 do que em março de 2019) e 328 balcões em Portugal (mais três).

Em imparidades de crédito, no primeiro trimestre foram constituídas 30,4 milhões de euros (mais 64,4% do que no primeiro trimestre de 2019), "para o que contribuiu a constituição de uma imparidade de 15,5 milhões de euros relacionada com o impacto adverso perspetivado com a pandemia induzida pela covid-19", segundo a informação ao mercado.

Já as outras imparidades e provisões subiram 46,6% para 6,0 milhões de euros.

Olhando para o balanço, o crédito (bruto) caiu 3,7% em termos homólogos para 12.401 milhões de euros, mas segundo o banco aumentou 1,3% face ao valor de final de 2019, "invertendo a tendência observada em trimestres anteriores ao beneficiar da subida do crédito no segmento das empresas".

No crédito problemático, o banco indicou que o rácio de 'exposição não produtiva' (NPE - 'non-performing exposures', na expressão técnica em inglês) era de 12,1% em março de 2020, abaixo dos 14,3% de março de 2019.

Os depósitos baixaram 1,3% para 12.300 milhões de euros.

Quanto aos capitais próprios, o banco indica que desceram de 1.452 milhões de euros no final de 2019 para 1.410 milhões de euros no final de março, considerando que se deve ao impacto de fatores exógenos e justifica com o "desempenho das reservas cambiais (-7,0 milhões de euros), refletindo a desvalorização do Kwanza, e da reserva de justo valor (-40 milhões de euros, líquida de efeito fiscal), neste caso traduzindo os impactos do aumento dos 'spreads' na dívida soberana e também da realização de mais valias relevadas em resultados de operações financeiras".

Por fim, os indicadores apontam uma redução dos rácios de capital do banco.

O rácio de capital total fixou-se em 13,2% no final do primeiro trimestre, abaixo dos 15% de março de 2019, e o rácio CET 1 em 11,7%, abaixo dos 13,5% de março de 2019.

No relatório e contas de 2019, divulgado em maio, o Montepio indicava que "o Conselho de Administração encetou um conjunto de iniciativas com vista a reforçar os rácios de capital e que, à presente data, se encontram em progresso".