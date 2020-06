Ministro aconselha presidente do Novo Banco a gerir bem a instituição

No dia em que se estreou no Parlamento como ministro das Finanças, onde está a ser apresentado o Orçamento Parlamentar, João Leão rejeitou uma nova injeção de capital no Novo Banco até ao final do ano.

O novo ministro das Finanças pediu ao presidente da instituição bancária para se concentrar numa boa gestão do banco, reiterando que a hipótese de acrescentar mais capital para responder à pandemia está fora do contrato que o Estado assinou com a Lone Star.

EVENTUAL INJEÇÃO DE CAPITAL NO NOVO BANCO DEIXOU PRESIDENTE DA REPÚBLICA "ESTUPEFACTO"

Marcelo Rebelo de Sousa manifestou-se "estupefacto" com a notícia de que o Novo Banco precisa de mais dinheiro, um anúncio feito no domingo pelo presidente do banco.

António Ramalho não antecipou quanto, mas admitiu que em 2021 o Novo Banco vai precisar de mais dinheiro do que o previsto.

Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, o líder da instituição revelou que a pandemia da Covid-19 veio desequilibrar as contas.

Veja também: