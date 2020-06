Novo Banco precisa de mais dinheiro. Ministro recusa ir além do previsto no contrato

O ministro das Finanças garante que o Estado não vai injetar mais dinheiro no Novo Banco, além do que está previsto no contrato de venda.

No dia em que se estreou no Parlamento, enquanto ministro, João Leão pede que o presidente do banco se concentre em gerir bem a instituição.

Banco de Portugal desmente injeção automática no Novo Banco

O Banco de Portugal desmentiu esta terça-feira que o contrato de venda do Novo Banco ao fundo Lone Star preveja uma injeção automática de capital em caso de extrema adversidade, como no caso de uma pandemia.

A instituição esclareceu que os contratos não preveem nenhum mecanismo que resulte em pagamentos ou injeções de capital adicionais para o reforço de capital no caso de agravamento de circunstâncias.

Partidos consideram inaceitável nova injeção de capital no Novo Banco

A oposição considera inaceitável que o Estado continue a injetar dinheiro no Novo Banco, sobretudo no momento de crise económica e social que o país atravessa.

"Governo tem de fazer perguntas, não é só entregar o dinheiro de mão beijada"

José Gomes Ferreira analisou esta terça-feira no Jornal da Noite da SIC uma eventual injeção de capital no Novo Banco.

