Centeno nomeou equipa que fiscaliza governador do Banco de Portugal

Se Mário Centeno for nomeado governador do Banco de Portugal, será fiscalizado pela equipa que o próprio nomeou.

Ainda enquanto ministro das Finanças, escolheu os três nomes que compõem o conselho de auditoria, órgão responsável pelo escrutínio da atividade do Banco de Portugal e do seu governador.

A notícia foi avançada pelo Expresso e pelo Público, que revelam ainda que os mandatos de Nuno Fernandes, Margarida Abreu e Óscar Figueiredo terminam em 2021 e 2022 e que as remunerações destes três elementos foram aumentadas pela equipa liderada pelo ex-ministro das Finanças.

Um possível conflito de interesses que se junta a outros obstáculos já colocados à nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal. Ainda na semana passada foi aprovada na generalidade no Parlamento a proposta do PAN que impede a passagem direta de ministro das Finanças para governador do supervisor.

A votação final está marcada para 3 de julho, quatro dias antes de terminar o mandato de Carlos Costa à frente do Banco de Portugal e, por isso, a tempo de impedir a nomeação de Mário Centeno. Mas a proposta não deverá ser aprovada porque o Bloco de Esquerda já disse que não vai colocar entraves à nomeação do ex-ministro das Finanças e o PCP também não vê problemas na indicação de Mário Centeno para o cargo.