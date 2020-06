Rio acusa Governo de “falha grave” com saída de Centeno antes da discussão do Orçamento

O debate do Orçamento Suplementar ficou marcado pela saída do anterior ministro das Finanças. Rui Rio acusa o Governo de ter cometido uma "falha grave" ao deixar sair Mário Centeno antes da discussão do documento.

Sobre as medidas que constam do Orçamento Suplementar, o atual ministro, João Leão, sublinhou que apesar do momento difícil que o país atravessa, não haverá aumento de impostos nem cortes nos rendimentos.