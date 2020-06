Governo aprova criação do Banco de Fomento mas projeto continua apenas no papel

O Governo aprovou esta quinta-feira em Connselho de Ministros a criação do Banco de Fomento, a instituição que vai gerir o dinheiro europeu destinado à recuperação económica. Mas não se sabe ainda quando poderá ser efetivamente criado porque falta ainda luz verde de Bruxelas e do Banco de Portugal.

O Conselho de Ministros aprovou também o prolongamento do lay-off simplificado até ao final de julho, o apoio às empresas que saiam do regime de lay-off (que pode chegar aos 1.270€ por funcionário) e ainda o bónus para os trabalhadores estiveram em lay-off, no valor máximo de 351€.