BE acusa PSD de querer fazer com a TAP o que fez com bancos

Catarina Martins acusa o PSD de querer fazer com a TAP o que fez com os bancos no passado: "limpar" com capital público para depois entregar a gestão a privados.

A coordenadora do Bloco de Esquerda foi esta tarde até Tondela, para alertar para os riscos de incêndios nas populações atingidas pelos fogos de 2017.