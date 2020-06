BE quer conhecer detalhes do acordo que permite injeção de capital no Novo Banco

O Bloco de Esquerda quer conhecer todos os detalhes do acordo entre o Estado e a Comissão Europeia que permitem a injeção de capital no Novo Banco.



Os bloquistas pediram para aceder a todos os documentos associados ao processo de capitalização para perceber que compromissos assumiu o Estado português. Em causa está a garantia, dada pelo Governo a Bruxelas, da viabilidade do banco.

Esta exigência da Comissão Europeia, aquando da venda do banco à Lone Star, abre a porta a uma intervenção direta do Estado e, no limite, a uma injeção de fundos públicos que vá para lá dos 3,89 mil milhões previstos pelo Fundo de Resolução.

O Bloco de Esquerda tem criticado a opacidade em que considera estar envolvido todo o negócio. E, já na sexta-feira, tinha apresentado um requerimento para aceder ao contrato da venda ao fundo norte-americano.

Centeno diz que não se arrepende da decisão relativa à venda do Novo Banco

O ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, disse que não se arrepende das decisões que tomou sobre o Novo Banco e defendeu que a solução de vender foi eficaz.

No entento, admitiu que se soubesse o que sabe hoje, o negócio poderia ter sido diferente.