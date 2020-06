Costa já comunicou informalmente ao Banco de Portugal a escolha de Mário Centeno

Não é oficial mas a SIC sabe que António Costa já comunicou informalmente a Carlos Costa a escolha de Mário Centeno para o Banco de portugal.

Na reunião de ontem o primeiro-ministro terá sondado o atual governador para continuar o cargo até à tomada de posse do ex-ministro das Finanças.

No entanto, o mandato do Carlos Costa termina a 7 de julho e Centeno só pode ser nomeado a partir do dia 13 depois de sair o Eurogrupo e não sem antes cumprir uma série de formalidades.

A proposta de nomeação é do Ministério das Finanças mas tem de passar pelo Parlamento, que dará um parecer, ainda que não viculativo.

À exceção do PS, nenhum partido quer o ex-ministro no Banco de Portugal mas o que já é certo é que nenhum partido o vai impedir.

Vão deixar cair o projeto-lei do PAN que podia destruir a ambição de Centeno. Depende agora apenas da boa vontade do governador que o ex-ministro sempre criticou.