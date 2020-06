Marcelo duvida da constitucionalidade do apoio extraordinário a sócios-gerentes

Marcelo Rebelo de Sousa vetou o diploma que alarga os apoios extraordinários aos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas.

Que é socialmente relevante, Marcelo tem a certeza. As dúvidas começam quando se examina a constitucionalidade do diploma.

Alargar os apoios extraordinários, como o regime de lay-off, aos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas pode implicar um aumento substancial na despesa pública.

E com isso violar a lei-travão criada para impedir o aumento dos gastos previstos no Orçamento do Estado.

Por essa razão, o Presidente da República decidiu vetar a proposta destinada a ajudar os microempresários e empresários em nome individual.

O decreto-lei tinha sido aprovado em maio, no Parlamento, com o apoio de todos os partidos, à excepção dos socialistas. Agora, volta à Assembleia.

Marcelo Rebelo de Sousa pede que a ideia seja incluída no Orçamento Suplementar.

Ao que a SIC apurou, o Presidente informou alguns dos partidos, que recebeu esta terça-feira em Belém, da intenção de devolver o diploma ao Parlamento para evitar um eventual chumbo do Tribunal Constitucional.