Centeno será nomeado governador do Banco de Portugal nas próximas horas

Mário Centeno deverá ser nomeado como governador do Banco de Portugal nas próximas horas - entre hoje e amanhã - de acordo a revelação feita pelo primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros.

O primeiro-ministro afirmou que já transmitiu aos partidos a intenção do Governo em relação à sucessão de Carlos Costa no cargo de governador do Banco de Portugal (BdP), adiantando que entre esta quinta-feira e sexta-feira formalizará o processo.

António Costa transmitiu este dado no final da reunião do Conselho de Ministros, após ser confrontado com o facto de o PSD ter comunicado que o Governo lhe revelará que tenciona propor o seu ex-ministro de Estado e das Finanças Mário Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal, escolha em relação à qual os sociais-democratas se opõem.