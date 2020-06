Mário Centeno saúda "excelente" grupo de candidatos à presidência do Eurogrupo

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, considerou esta quinta-feira que os ministros das Finanças da Irlanda e Luxemburgo, bem como a ministra da Economia de Espanha constituem um "excelente" grupo de candidatos à presidência do grupo.

"O período de candidaturas à presidência do Eurogrupo terminou. Nádia Calviño [Espanha] , Paschal Donohoe [Irlanda] e Pierre Gramegna [Luxemburgo] apresentaram a sua candidatura. Saúdo calorosamente a sua iniciativa", afirmou Mário Centeno, numa publicação na rede social Twitter.

O antigo ministro das Finanças de Portugal considerou que este é um "excelente conjunto de candidatos" à presidência do Eurogrupo, o que demonstra a relevância atual do grupo no que se refere a assegurar a estabilidade e prosperidade da zona euro.

Nádia Calviño, Paschal Donohoe e Pierre Gramegna anunciaram hoje a sua candidatura ao cargo atualmente ocupado por Mário Centeno, no último dia para a submissão.

A eleição decorrerá na próxima reunião do Eurogrupo, no início de julho.

Para ser eleito, o futuro presidente terá de contar com o apoio de pelo menos 10 dos 19 países da zona Euro e assume o cargo em 13 de julho para um mandato de dois anos e meio.

No início de junho, Mário Centeno abandonou o cargo de ministro das Finanças de Portugal, ficando assim afastada a possibilidade de continuar à frente do Eurogrupo.