A partir de hoje os contribuintes deixam de trabalhar para pagar impostos, é o chamado Dia de Libertação dos Impostos.

Segundo os cálculos da consultora Delloite, foram necessários 177 dias para que as famílias e empresas saldassem as contas com o fisco e a segurança social, mais 11 dias do que no ano passado.

Na comparação europeia, Portugal ocupa o 17.º lugar dos países que precisam de mais dias para pagar as obrigações fiscais.

As notícias mais recentes em https://sicnoticias.pt/ultimas