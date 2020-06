Portugal é o terceiro país europeu com mais contratos de trabalho a prazo

Portugal é o terceiro país europeu com mais contratos de trabalho temporário e o sétimo com menor produtividade por hora de trabalho.

Estas são as principais conclusões de um estudo da Pordata, referente ao ano de 2018.

Um em cada cinco trabalhadores tem um contrato a prazo, mais seis pontos percentuais que o verificado na UE27 (15%)", revela um retrato do tecido empresarial português com dados de 2018, hoje divulgado pela base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a propósito do Dia das Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME).

O 7.º país da UE com menor produtividade por hora de trabalho

"Em termos de produtividade por hora de trabalho, face à média da UE27 (=100), Portugal é um dos países com menor produtividade (65% da média da UE27)", revela o mesmo documento.

Por outro lado, Irlanda, Luxemburgo e Dinamarca estão no topo da lista dos que geram mais riqueza por hora trabalhada.