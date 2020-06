Associação Internacional de Transportes Aéreos prevê perdas de 373 mil milhões de euros

A pandemia de Covid-19 que praticamente paralisou o tráfego aéreo global desde março, empurrou várias companhias aéreas em todo o mundo para sérias dificuldades e a retoma que se prevê em julho ainda deixa apreensivos muitos dos gigantes dos ares.

O tráfego de passageiros dos Estados Unidos caiu 95% entre março e maio. Em abril, a Boeing não vendeu um único avião, tendo o seu pior registo de vendas desde 1962.

A Ryanair, juntamente com a British Airways e a EasyJet, despediram perto de 20 mil trabalhadores e entraram com uma ação legal contra a política de quarentena de 14 dias imposta pelo Governo britânico, que dizem estar a impedir reservas de outros países europeus que começaram a abrir as fronteiras.

A Associação internacional de Transportes aéreos pede que os passageiros recuperem a confiança e que a normalidade de voar volte dentro do possível.