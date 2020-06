As taxas de ocupação de alojamento local em Lisboa e no Porto continuam em queda. O mês de maio foi o pior de sempre, com uma taxa de ocupação de 5% em Lisboa, metade do registado no mês anterior.

No Porto, a quebra ainda é mais acentuada. Abril tinha registado 11% de ocupação, que em maio caiu a pique para um valor residual de 3%.

O alojamento local cresceu nos últimos anos, sendo a principal fonte de receita para centenas de famílias.