Negociações à esquerda. Proposta que impede apoio a offshores pode ter luz verde

O Governo terá concordado aceitar a proposta do Bloco de Esquerda que impede as empresas com sedes em paraísos fiscais de recorrerem a apoios públicos por causa da pandemia.

O Bloco fez também saber esta segunda-feira que há outra proposta do partido que está bem encaminhada para avançar: a de que os bancos não possam deduzir em IRC a contribuição extraordinária que pagam ao Estado.

O Orçamento Suplementar será votado esta semana. Para dia 30 de junho está marcada a votação na especialidade, cuja eventual continuação está prevista para o dia seguinte, 1 de julho.

O processo deverá encerrar-se com a votação final global do documento apresentado pelo Governo, às 10:00 do dia 3 de julho, sexta-feira.