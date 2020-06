Fanáticos? Iniciativa Liberal responde: Sim, “na defesa do dinheiro dos contribuintes”

O ministro das Infraestruturas afirmou esta terça-feira que o Iniciativa Liberal (IL) não percebe “patavina” do mercado livre e que “só os fanáticos” daquele partido concordam com a queda da TAP.

Em resposta a Pedro Nuno Santos, João Cotrim de Figueiredo diz que o partido defenderá sempre o dinheiro dos contribuintes. O líder do IL contra-ataca, dizendo que as declarações do governante são “atoardas de quem já deu provas que não mantêm a calma”.

Governo prepara plano para nacionalizar a TAP

O Governo está a preparar um plano para nacionalizar a TAP, depois dos privados recusarem as condições do empréstimo de 1.200 milhões de euros. Para ser aprovada, a proposta teria de ter maioria qualificada no Conselho de Administração, composto por 12 elementos - seis do Estado e seis do privado.

"Não cederemos na negociação com o privado. Não lhe chamamos braço de ferro, chamamos defesa intransigente e firme do interesse nacional. Estamos preparados para tudo, o Governo não vai ceder nas suas condições e estamos preparados para intervencionar e salvar a empresa", disse o ministro das Infraestruturas.

Veja também: