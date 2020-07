Estado não vai assumir dívida de Isabel dos Santos na Efacec

O ministro da Economia esclareceu, no Parlamento, que a nacionalização da Efacec não implica assumir a dívida de Isabel dos Santos perante os acionistas.

"Não estamos a salvar os acionistas", explica.

Pedro Siza Vieira garante que a intervenção do Estado visa apenas resolver o impasse para que a empresa continue a operar no mercado.

Objetivo do Governo é vender no futuro a participação na Efacec

O Estado ficou com 71,73% da empresa industrial e desbloqueou assim o impasse acionista provocado pelo caso Luanda Leaks. Pedro Siza Vieira explicou que o objetivo do Governo é vender no futuro a participação que agora adquiriu.