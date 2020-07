Governo tem mais mil milhões de euros para micro empresas

Pedro Siza Vieira diz que são "os próximos passos dos apoios que temos pensados". Ainda este mês - "na semana do dia 20" - micro e pequenas empresas vão poder ter ao dispor uma nova linha de crédito.

"É uma linha que terá uma dimensão de pelo menos mil milhões de euros", disse o ministro da Economia, ouvido no Parlamento esta terça-feira de manhã.

Reconhecendo a "violentíssima contração da atividade económica" em março e abril, Siza Vieira adiantou que os dados de maio e do início de junho revelam já alguma retoma "hesitante e moderada", mas também, nas palavras do ministro, "sensível".

No setor do turismo, em particular, esperam-se novos apoios e para o Algarve, especificamente, haverá um programa em que o Governo está a trabalhar.