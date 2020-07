China aumenta exportações para Portugal 

A China foi o único país a aumentar as exportações para Portugal nos meses de março, abril e maio.

O Instituto Nacional de Estatística diz que o aumento tem a ver sobretudo com a importação de material de proteção individual, para combater a pandemia do novo coronavírus.

Os dados do INE mostram que, nos três meses, Portugal importou bens da China no valor de 716 milhões de euros, mais 27 milhões em comparação com o mesmo período do ano passado.

No geral, Portugal vendeu e comprou, no entanto, muito menos ao estrangeiro. Nestes três meses, as exportações caíram 39% e as importações desceram 40,2%.