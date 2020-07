Governo sobe estimativa do défice de 6,3% para 7%

O Governo vai rever a estimativa do défice público para os 7%. O ministro das Finanças, João Leão, diz que a subida tem como objetivo adaptar as alterações ao Orçamento do Estado Suplementar.

