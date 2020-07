Bloco de Esquerda exige reconstrução dos direitos do trabalho

Catarina Martins disse este sábado que ainda ninguém apresentou o plano de António Costa e Silva ao Bloco de Esquerda e aproveitou para dizer que o foco não deve estar no financiamento das empresas, mas sim na proteção do trabalho.

A coordenadora do BE, que falava no final duma reunião do órgão máximo do partido entre convenções, anunciou que a grande exigência nas negociações do próximo Orçamento de Estado será a revisão da legislação laboral.